【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑返工定跑放工？ 通勤跑唔駛捱塞車之苦

最近看到關於通勤跑 (Run Commuting) 的報道，講述居住秀茂坪的工程師因抵受不住塞車之苦，每天以通勤跑方式，由六點起跑至觀塘碼頭搭船過海到北角，再沿海旁跑到上環，有時比搭車還要快，主角更成立通勤跑群組互相交流路線心得，隨即有不少朋友分享。

通勤跑，其實就是上班或下班時，以跑步代替交通工具。香港由於面積不大，其實頗適合通勤跑，特別對於住市區的跑友而言，由住所跑往上班的地點大多只是15公里或以內的路程，但跑完後或一身大汗，未必每間公司會有淋浴設施，公共體育館最近也因疫情未有開放，目前跑步上班的確有點難度，想嘗試的讀者或者可以先從跑步下班入手，待體育館開放後再跑返工吧。

若住得較遠但又想參與通勤跑的話，其實也可以考慮先乘搭交通工具前往較近居住的地點，再跑過去，又或者「先跑後車」，例如住屯門的朋友可先搭車往荃灣西，住元朗的可先搭去屯門或上水，住大埔可先往沙田等，如此類推，再出發跑返屋企，跑返工亦一樣。

如家中距離工作地點較近，若路段許可，可以考慮取山路增加樂趣，例如由沙田經沙田古道及獅子山郊野公園跑至東九龍，由香港仔經香港仔水塘道及灣仔峽道到灣仔等，多樣變化的路段，或會為你持續每日或隔日通勤跑倍添樂趣及動力。

另外帶備一個合適的跑步背包亦十分重要，因為你要將上班衣服、鞋及上班所需用品放在背包內，而跑步時背包不會「抛下抛下」或被背包帶刮傷皮膚，事實上到跑步專門店數百元也可買一個舒適的，豐儉由人。

小弟通勤跑亦常來回荃灣及灣仔，全長約15-18公里左右，約須一個半小時至兩小時完成，住荃灣、葵青或西九龍的朋友亦可參考。先由荃灣西站海旁出發，穿過荃灣公園進入馬頭壩道及楊屋道，沿葵福道經葵盛落葵芳，再沿荔景山道上荔景，經清麗苑天橋落美孚。接著，穿過荔枝角公園進入海麗邨，經深旺道、櫻桃街及櫻桃街公園，再沿渡船街及廣東道跑去天星碼頭坐船。「唔夠喉」的跑友可以選擇跑入西九文化區海濱長廊、甚至沿尖沙咀海旁跑到紅磡碼頭增加里數，又或刻意搭船去中環再跑添馬至會展海濱長廊至灣仔，跑多跑少任君選擇。

▲ 小弟荃灣至中環返工跑步路線給大家參考。

▲ 小弟荃灣至中環返工跑步路線給大家參考。

▲ 若選擇在海盈邨繼續向前跑，可跑經南昌對出海旁一帶、海輝道海濱公園，再經奧運站天橋到櫻桃街公園。

不得不提的是最近灣仔碼頭一帶開放了兩邊的新海濱長廊路段，堅尼地城至灣仔的海濱路段全面駁通，成為維港最長海濱，共5.5公里。通勤跑的話，就可以由中環天星碼頭直接跑去紅隧口附近。政府以「期間限定」的形式在灣仔海濱長廊展出本地文創精英的藝術裝置，作為頭炮項目的是「粉紅通道」，灣仔碼頭長廊加入以粉紅色為主題的不同裝置，讓遊人更容易辨識路徑，及營造別具個性的遊人體驗。

若果大家坐船到灣仔碼頭，先轉左進入粉紅通道，沿灣仔北巴士總站左邊行人路就可進入另一部分新開的灣仔碼頭海濱長廊。海港辦事處特別找來本地插畫師麥雅端，為這段新長廊設計了一系列以Chocolate Rain 為題的卡通創作和指示牌。晚上長廊地上也會出現不時更新的投影燈光效果，與維港夜色相映成趣。

灣仔這兩段新開的海濱長廊在今年第一季開始，將會陸續加入早前舉行的「公共傢私設計比賽」的優勝作品，和其他具設計元素的打卡裝置，大家影靚相又多一個好去處了！

▲ 灣仔碼頭海濱長廊加入以粉紅色為主題的不同裝置，勢成不少途人打卡熱點。

▲ 這條粉紅通道可前往灣仔碼頭海濱長廊的新部分。

▲ 灣仔碼頭新長廊以Chocolate Rain 為題的卡通創作和指示牌，色彩繽紛倍添動力。

▲ 灣仔碼頭連接會展的海濱部分設有不少座位，休息一會享受海景十分寫意。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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