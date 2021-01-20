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【北水資金】北水兩星期買夠一季貨　中金大摩齊撐：北水在港股的結構性地位更顯重要（更新第二版）

股市 22:15 2021/01/20

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【北水資金】今年逾1800億元北水湧港　中金大摩齊撐：北水在港股的結構性地位更顯重要

北水今年來大舉湧港，中外券商均認為，南下資金在港股市場的角色愈益重要，計及周三（20日），北水湧港規模已達2055.8億元。中金指，年初至今內地資金持續通過滬港通流入港股，公募基金、私募基金等機構投資者是主力。摩根士丹利稱，今年來南下資金已相當於2020年約28%，去年同期只有約35億美元資金流入。大摩相信，美國制裁行動，中央政策鼓勵資金「走出去」，A/H溢價高企是主要原因，預期北水在港股的結構性地位更顯重要。

內地不問價追港股ETF【下一頁】

港股通在今年短短兩個多星期，已累計錄得2055.8億元資金淨流入，較去年第四季全季的1735億元，意味兩星期左右，北水已買入了整整一個季度的港股貨源。

大摩稱，北水在港股市場的日均成交量佔比已達6.7%，較去年的2.2%為高，而獲南下資金流入的20大港股中，北水佔個股日均成交，平均更高達43%，遠高於去年的7%。以中移動 （00941） 及中海油 （00883） 為例，北水佔日均成交約94%及73%，明顯高於去年的2%及3%，而中移動及中海油今年來股價累升約13%及18%。

去年內地資金南下速度明顯加快，全年超過6000億元。中金表示，今年來公募基金發行保持較快速度，募集資金已超過2000億元，大部分都能投資港股（港股比例約0%至50%），考慮到保險、私募及其他機構投資者的資金流潛力，加上內地投資者對港股了解已大幅提升，預期港股估值保持吸引力下，南下資金年均可達5000億至6000億元，中長期來看，內地機構投資者在A股及港股之間的持倉比例，或與兩邊的流通市值比例大致相若。

（第二版更新周三止港股通流向）

相關文章：【北水基金】北水基金花款多 市料南下資金全方位攻港

相關文章：【港股通】港股通吸265億再破紀錄　北水基金「爆燈」認購、掀港股資金市？（第三版）

編輯：陳韻妍

【北水買股有路捉 滙豐劉紹文教你睇】（立即觀看）

港股 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941） 公募基金 滬港通 美國 制裁

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