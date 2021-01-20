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【拜登上任】景順：拜登就職後風險溢價前景將改善 料美股走高

股市 17:33 2021/01/20

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景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，預期拜登上任後，將改善風險溢價的前景，美國股票和債券收益率今年將走高。

拜登將正式上任美國第46任總統，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，預期中美關係緩和、美國經濟反彈和加快疫苗接種工作的情況下，將改善風險溢價的前景，美國股票和債券收益率今年將走高，同時，亞太區的經濟和市場也將受到正面影響。不過，由於投資者將注意力集中在疫苗推出後的全球經濟復甦上，並權衡地緣政治風險溢價，以基本面主導的投資可能還需要伺機恢復。

瑞銀財管料亞股表現優於美股，看好四大科技主題，詳見【下一頁】

趙耀庭指，儘管在新領導下的白宮，中美之間針鋒相對的言論將會有所緩和，但潛在的結構性問題仍然複雜。但他指，對拜登政府能夠找到更多與中國合作的途徑感到樂觀，這可能成為投資者降低政治風險溢價的充分理由，尤其對香港等市場而言。

今年逾2000億元北水湧港，中金大摩點睇？見【下一頁】

至於拜登最近提出1.9萬億美元的額外經濟援助救濟法案，約佔GDP的9%，當中包括每人600美元援助提高到每人2000美元。趙耀庭認為，法案將面對共和黨人的強烈阻撓，並且需要經歷一段談判時間，但最終法案仍有可能達至接近拜登所建議的一半。

另外，拜登尋求1600億美元撥款以加快疫苗接種工作，從而實現在總統任期的首100天內提供1億支疫苗的目標。趙耀庭稱，儘管這些劑量僅覆蓋美國人口的六份之一，但已足以覆蓋前線公共衛生工作者和美國的高危群組，並使商業活動最早在第二季度加快恢復至正常。如果一切順利，美國經濟可能會在短短幾個月內開始出現消費力爆發的現象。

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編輯：袁諾曦

美股 股票 經濟 中美關係 拜登
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