將軍澳中心聯乘《魔雪奇緣2》推夢幻禮封及禮盒

廣受大小朋友歡迎的《魔雪奇緣》今年新春與將軍澳中心合作，推出一套4款的Frozen夢幻禮封及Frozen 夢幻禮盒，封面更印有各大人氣主角包括Elsa、Anna和Olaf，非常精美，不論派利是還是收利是都溫馨幸福。而商場中庭亦打造成「幸福魔法莊園」，3大打卡位仿照《魔雪奇緣2》首次出現的紫紅色花場景，增添了紫羅蘭花作佈置，讓整個莊園滿佈春日浪漫氣氛，絕對是新春好去處。

一套 4 款人氣動畫 Frozen 夢幻 禮封

將軍澳中心為一眾Frozen粉絲們預備了Frozen夢幻禮封及禮盒，讓大家新一年與摯愛甜甜蜜蜜，幸福美滿！利是封一套4款，採用2層禮封設計，外封除了以3位主角（Elsa、Anna和Olaf）角色造型設計，外封背後的縷空魔法樹葉圖案調皮地透出祝福賀語，玩味十足之餘更特別有意思！1月25日起3場內單一消費滿HK$400或憑1,500積分即可換領限定Frozen夢幻禮封乙套；累積消費滿HK$2,800或憑18,000積分即可換領限定Frozen夢幻禮盒乙套，包括一套4款夢幻禮封及有機茶包1盒。

加推「著數消費賞」第二浪 送出超過總值 43 萬元贈券

另外，由於反應熱烈，將軍澳中心由即日起至2月7日逢星期五至日以及公眾假期加推「著數消費賞」第二浪，累積消費滿指定金額，即享高達HK$3,100贈券回贈，兼同時賺取積分。

（資料由客戶提供）