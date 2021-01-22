【新股IPO】傳百度已遞交上市申請　有機會與Bilibili嗶哩嗶哩B站同期招股

▲ 據悉，百度與B站有機會同期招股。

百度（美：BIDU）、Bilibili嗶哩嗶哩B站（美：BILI）再有新消息。據內地媒體報道指，百度已遞交來港作第二上市申請，更有機會與嗶哩嗶哩同期招股，兩間公司集資合共最少65億美元（約503.8億港元）。

早前報道指，百度已委聘高盛、中信為保薦團隊。百度，高盛以及中信等暫未有置評。早在去年7月下旬，內媒已報道，百度啟動來港第二上市計劃，包括李彥宏在內的百度高管曾分批見了不少投行。

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然而，百度方面多次延緩來港第二上市計劃。有消息人士指出，百度和之前回港第二上市的阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等公司不同，百度過去一直沒有在資本市場有亮眼表現，其回港的意願雖然強烈，但是讓在香港的資本能夠重新認識百度並接受，需要一定時間。

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自去年12月傳出造車消息後，百度美國股價一路走高，並獲被稱為「連登契媽」的ARK Investment創辦人Cathie Wood看好，連續7日增持。花旗對其最新目標價由183美元上調至292美元，較現價仍有逾兩成潛在升幅。

1月11日，百度宣布了近幾年來的第一個大動作，即與吉利控股集團組建智能電動汽車公司。

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編輯：吳敏芳