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【中概股回歸】百度傳在春節後在港遞交上市申請

股市 16:35 2021/01/20

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百度傳在春節後在港遞交上市申請。

內地傳媒報道，百度（美：BIDU）擬在春節後在港提交上市申請，並確定了高盛和中信為保薦團隊。百度，高盛以及中信等暫未有置評。

事實上，早在去年7月下旬，內媒已報道，百度啟動來港第二上市計劃，包括李彥宏在內的百度高管曾分批見了不少投行。

快手科技料下周二招股　券商暫預留1200億元孖展額【下一頁】

然而，百度方面多次延緩來港第二上市計劃。有消息人士指出，百度和之前回港第二上市的阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等公司不同，百度過去一直沒有在資本市場有亮眼表現，其回港的意願雖然強烈，但是讓在香港的資本能夠重新認識百度並接受，需要一定時間。

大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市　【下一頁】

自去年12月傳出造車消息後，百度美國股價一路走高，並獲被稱為「連登契媽」的ARK Investment創辦人Cathie Wood看好，連續7日增持。花旗對其最新目標價由183美元上調至292美元，較現價仍有逾兩成潛在升幅。

1月11日，百度宣布了近幾年來的第一個大動作，即與吉利控股集團組建智能電動汽車公司。

微創心通招股在即 周內預路演　【下一頁】

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編輯：吳敏芳

 

股票 中國概念股 百度（美：BIDU）

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