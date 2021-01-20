【租樓理財】業主拒平賣益客　將單位轉售為租　只要肯講價　每月慳千幾蚊

雖然樓市交投暢旺，惟住宅租金持續受壓，即使是市區盤，近期也屢見低市價成交。香港置業郭德文說，不少市區優質盤近日減價吸客，其中西九四小龍之一的長沙灣昇悅居3座高層D室，實用面積460平方呎，兩房間隔，月租原叫價約1.8萬元，放租一個月後，獲區內客接洽，終後減價1,200元，以約1.68萬元租出，實用呎租約36.5元，低市價約4%。

據了解，新租客為夫婦，心儀單位附新裝修，兼有冷暖空調機，故睇樓一次後，即決定承租。資料顯示，業主於2017年8月以約710萬元購入上述單位，以月租1.68萬元計，租金回報率約2.8厘。

據美聯統計，住宅租金連跌4個月，以剛公布的去年12月數據為例，以實用面積計算的私人住宅平均呎租約34.39元，按月續跌約0.2%。若以2020年全年累計，租金累積下跌約5.8%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝說，去年住宅租金跌約5.8%，跌勢明顯，又解釋說由於無限量寬，本港息率低企，持貨力強業主未有急於沽貨，寧願將單位出租，部份甚至以較低租金吸客，以致過去一年租金跌幅相對明顯。

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該行又指，由於去年租金下跌，帶動中細價租務比率增加，以2020年不同月租的租務個案比率劃分，且以美聯促成的成交計算，月租10,000元或以下租務比率由2019年約4.3%，增至2020年約5.7%；月租逾10,000至15,000元租務比率則由約30.1%，升至去年約34.5%。換言之，兩者合計，即月租15,000元或以下比率由2019年約34.4%，增至去年約40.2%。

反觀，月租逾15,000元比率按年下跌，當中月租逾20,000元比率由2019年約36.8%，減至去年約33.8%；而月租逾15,000元至20,000元的租務個案比率，則由約28.8%，跌至約26%。

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