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【出售業務】韓媒爆LG遇營運危機　CEO承認考慮出售手機業務

科技 16:57 2021/01/20

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LG電子行政總裁權邦錫（Kwon Bong-seok）今（20日）發出聲明表示，現時需要理智評估手機業務的競爭力以及做出最佳選擇，公司正研究所有可行方案，包括出售業務。

曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌LG，近年卻被三星成功超越。近日韓國媒體更傳出，LG正慎重考慮退出手機市場。對此，LG電子行政總裁權邦錫（Kwon Bong-seok）今（20日）發出聲明表示，基於電話市場競爭激烈，是時候做出最佳決定，並證實正思索所有可能性。

【CES 2021】LG首款捲屏手機LG Rollable現身　將於今年內上市

【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？

南韓媒體The Bell報道指出，內部知情人士日前透露，LG的手機部門已連續多年出現虧損，公司正在研究包括出售手機業務在內的各種方案。LG今發表聲明，指現時需要理智評估手機業務的競爭力以及做出最佳選擇，公司也正研究所有可行方案，包括縮小業務規模、出售或維持現狀等，不排除任何可能性。

據彭博社資料顯示，LG已就旗下手機業務進行多次結構調整。惟自2015年第二季度起，LG手機業務已連續23個季度出現虧損，截至去年第四季度，該部門累計虧損已高達5兆韓元（約350億港元）。

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責任編輯：曾曉汶

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