【北水基金】北水基金花款多 市料南下資金全方位攻港

▲ 內地公募基金再搶推港股通產品，品種更多樣化，預示各路北水齊掃新舊經濟股。

北水湧港剌激恒指大升浪，有望快將挑戰3萬點，而內地公募基金是南來的新活水，因最近又再湧現主打港股的港股通新產品，又或涉足港股的滬港深基金。除了是以傳統形式投資港股市場外，亦驟現多元化的主題式基金，集中個別板塊，例如：專攻新經濟股、較多名為「智選科技指數基金」，又或「互聯網指數基金」等，甚至是傳統經濟類，比方打正旗號的「滬港港龍頭地產ETF」。

主題式基金眾多 部分專攻新經濟股

至於押注港股的港股通產品，有以「港股通領先優勢或精選策略」等命名，也有以慷慨派息作招徠，冀息誘捧場客，當中較多採「紅利精選」，甚或索性採「恒生港股通高股息率ETF」的名稱。

另一大特色，是扭轉過往主要是名牌基金，或歷史悠久的資產管理公司，如基金一哥天弘、易方達、華夏及富國基金等順勢推熱賣產品。中證監網站顯示，近期連中小型基金公司，也搶搭北水南下熱潮的順風車，如較冷門的永贏基金，推「永贏港股通優質成長一年持有混合型基金」。

專家認為，北水基金愈來愈多品種，凸顯南下的水源採多元布局，既涵蓋熱炒的ATM等科技焦點股，亦對高股息、以至專注個別板塊的行業基金(sector fund)等，皆感興趣。況且，大中小基金搶乘港股快車，亦反映各路北水伺機全方位攻港，有助港股全面升勢。

而內地分析指，最近新成立逾1600隻新基金，不少可涉獵港股，頓變瘋搶的「日光基」，意即一日售罄爆額，市場憧憬資金市掀港股大時代，恒指3萬點應指日可待。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪