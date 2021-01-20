【大行報告】吉利與騰訊合作助增強長期競爭力 花旗予「買入」評級

吉利汽車（00175）母公司吉利控股集團，早前與騰訊（00700）在杭州簽署戰略合作協議，雙方將圍繞智能座艙、自動駕駛、數字營銷及底座、數字新業務及低碳發展等領域展開合作。花旗發表報告稱，吉利於一周內先後宣布將與百度、騰訊、富士康合作，認為合作將為吉利提供選擇，並創造更多商機，使其能夠為數字化汽車行業作好充分準備。

報告指出，騰訊將協助吉利完成「用戶全生命週期」數字化升級，打通產品研發、製造、營銷、使用、用戶運營、售後服務等全產業鏈數字化閉環，花旗相信吉利與騰訊此次合作將增強公司的長期競爭力，在快速數字化的世界中，吉利越來越重視智能駕駛室或自動駕駛，同時亦增強公司的「環境、社會、企業管治（ESG）」價值。



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報告又稱，在吉利與富豪汽車（Volvo）於今年首季度開始併購活動前，預計該公司將進一步宣布更多戰略夥伴關係，雖然無法在此階段量化具體的影響，但鑑於富士康、蘋果、百度、騰訊、Waymo 、富豪汽車和梅賽德斯（Mercedes）帶來額外需求，該行預見吉利與富豪汽車合作的新型專用電動汽車平台PMA平台，至2025年時將對其新能源汽車年銷售51.3萬輛預測有上調機會。

花旗相信，吉利的先進技術和更快的研發週期，已成功吸引互聯網巨頭和迅速進入汽車行業新企業，該行予吉利「買入」評級，目標價57.9元。吉利今升5.6%，收報33.8元，盤中曾高見34.95元；騰訊則升3.7%，收報679.5元。

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記者：溫藹紅