【特朗普卸任】有意另起爐灶組新黨 取名「愛國者黨」

美國總統特朗普（Donald Trump）因被指煽動示威者闖入國會山莊，共和黨內亦有聲音譴責特朗普，黨內愈來愈分裂之際，特朗普據報有意自立門戶創立新政黨，延續政治生涯。創立新政黨需要大量的時間和資源，暫未能確認特朗普對創立政黨決心有多大。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述消息人士指，特朗普近日一直和身邊人討論，創立名為「愛國者黨」（Patriot Party）的新政黨，以繼續發揮政治影響力；白宮拒絕評論。

報道指特朗普因國會暴亂事件，與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）等多名共和黨重量級人員出現意見分歧。

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創立新政黨需要投入極大量的時間和精力，雖然特朗普在共和黨內擁有大批支持者，但其支持者中，為數不少在特朗普參選總統前，在共和黨內部參與度並不高，未知特朗普對有關主意的認真程度。

不過，組新黨就算成事，能走多遠也是疑問，雖特朗普影響力大，但民主共和兩黨長期雄據美國政界，兩黨以外的黨屬非主流邊緣，當代美國政治史上，從未有第3個政黨跑出。

責任編輯：李俊儀