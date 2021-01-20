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【疫市營商】報告：62%僱員欲跳槽　近三成港企有意加薪

商業 16:13 2021/01/20

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人力資源顧問Michael Page香港區域總監陳孝威指，有29%的僱主打算向員工加薪，52%的僱主表示未決定。（資料圖片）

人力資源顧問Michael Page早前發布的《2021人才趨勢報告》發現，香港人才市場樂觀，62%的人才有跳槽意願，而另外30%人會在2021年被動地接受新職位。

其香港區域總監陳孝威表示，除了人才尋找新機會外，近3成企業亦將會增加職位。他另指，雖然不少港企都有意向員工加薪，但升職或會受不同因素影響而延遲。

【疫市營商】Jos《約》古董珠寶生意按年增逾3成

報告指出，去年香港受疫情等因素影響，導致就業市場顯著放緩。可是，香港業務在去年第三及第四季出現了明顯的反彈，尤其金融服務業。同時，科技及互聯網、醫療保健、生命科技相關行業亦獲得大量投資。

企業信心正恢復　29%擬加薪

陳孝威認為，企業的樂觀情緒和信心正在恢復。「市場普遍預計今年將比去年好，企業在謹慎的同時亦會為經濟復甦作準備，對人才的需求可能會增加。」報告指，香港去年的招聘活動下跌48%，而有近3成的港企表示希望增加員工人數，而54%則表示會維持現狀。他另指，盡管香港在去年錄得經濟收縮，但有29%的僱主打算向員工加薪，52%的僱主表示未決定。可是，有四分之一的港企預計，今年的員工晉升將會推遲，預計中層管理人員受影響最大。

陳孝威提醒，雖然去年對不少企業而言十分難捱，但在難捱的同時，亦要透過去年的經驗，在今年着力改善公司業務或運作。「在數碼轉型下，如何作出投資；而公司現有的資源是否足夠或過剩，企業在今年可思考如何作出調整，應對業務發展。」他另指，疫情在今年仍反覆不定，企業亦應着重員工的身心健康。

調整辦公室大小　工作更彈性

對打工仔而言，陳孝威認為不論是有意轉工或是堅守崗位，心態也是關鍵因素。「疫情爆發後，企業在業務發展上都處於被動，僱員可從自己出發，控制自己能夠控制的因素，提升表現。」他另建議，有意轉工的人才應先了解自身的需求，如為何不想留在現時職位及公司，而新職位及公司有甚麼元素吸引。

談及辦公室，陳孝威指本地的甲級寫字樓或會受疫情影響，而業主或會提供更彈性的租約選擇。而雖然去年起有不少企業安排員工在家工作，但未來企業仍會保留辦公室，部分行業或可因應業務需求調整辦公室的大小，並為員工提供更彈性的工作模式。

記者：楊匡然

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