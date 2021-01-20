【2021展望】德銀私銀﹕美股仍具上行空間　未憂互聯網泡沫

▲ Christian Nolting指，隨著美國經濟進一步改善，今年美市尚有一定的上行空間。

德銀國際私人銀行部發表2021年市場展望，該行環球首席投資總監Christian Nolting表示，預料聯儲局今年不會收緊量化寬鬆政策，美元今年仍持續走弱，料美元兌歐元維持在1.15元水平。他亦指，隨著美國經濟進一步改善，今年美市尚有一定的上行空間。

國內政策層面上，隨著拜登上場，Christian預料拜登任內將會推出規模達4萬億美元的刺激方案措施，進一步改善美國經濟，並指今年美市仍有一定上升空間。不過，Christian提醒，拜登今年或會向富人加稅，有關政策或會為市場帶來少許波動。

現時不少投資者擔心美股估值過高的問題，憂慮今年或會重演2000年互聯網時代泡沫。Christian表示，不擔心今年出現泡沫爆破的情況。

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Christian表示，現時的情況跟互聯網泡沫破滅前的時期不盡相同，以現時的情況來看，無論在科技股的市值佔比、市盈率中位數、聯儲局貨幣政策幾方面都與2000年泡沫爆破前時期有明顯差別，兩個時代不可互相用作比較。

不過，儘管德銀對美國市場展望樂觀，在各大經濟體中，原來德銀最看好中國市場。德銀歐洲及亞洲首席投資總監Tuan Huynh更指，中國成為全世界最大的經濟體「只是時間上的問題」。

展望未來各大經濟體表現，德銀估計，2021年全球國民生產總值（GDP）增幅可達5.5%，中國仍佔領先地位，預料其GDP增幅可達8.2%，其預測歐洲的GDP為5.5%，美國則為4%。

Tuan指，隨著近年內地中產階層崛起，他們將考慮分散投資多個市場，加上中國近月積極與多國落實貿易協定，上年新簽署的區域全面夥伴協定（RCEP）和中歐投資協定可進一步開放中國對外市場，促進資金流動，在上述因素驅使下，他預料未來內地將有更多資金流入港股市場。

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編輯﹕賴奕羚