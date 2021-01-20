【農曆新年】信和4大商場推新春抽獎　消費滿$300可參加贏電子大利是

▲ S+ REWARDS 會員於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城，以電子貨幣單一消費滿指定金額， 即可參加「新春利是大激賞」抽獎活動。

今個新春， S+ REWARDS 會員於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地或中港城，以電子貨幣單一消費滿指定金額，並成功登記S+ REWARDS 點數， 即可參加「新春利是大激賞」抽獎活動，賺取電子大利是，贏得高達3倍的消費回贈。

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是次新春活動由1月28日起至2 月 28 日，電子貨幣消費單一消費滿 HK$300，可獲1封電子大利是、單一消費滿HK$600則可獲2封，每次抽獎都必定中獎，有機會贏得高達 HK$1,000面值、適用於四大商場的購物、新電子支付方式美食S現金券，或S+ REWARDS 獎賞點數，更可立即使用。會員於每次單一消費最多可賺取2封電子大利是，整個推廣期內最多可賺取10封電子大利是。

除此之外，為了迎接農曆新年來臨， S+ REWARDS 會員可解鎖指定勳章，以優惠點數或指定金額加點數換領美心、東海堂、鴻福堂、香港榮華餅家、 奇華餅家、皇玥、聖安娜餅屋等多個品牌之賀年糕點及 40 多款精選應節食品。所有 禮品數量有限，換完即止。

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責任編輯：蘇穎琪