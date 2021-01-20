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【電子支付】Mastercard夥HKTaxi推「街車付款」功能　擴展的士信用卡支付

商業 16:01 2021/01/20

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Mastercard宣布將於HKTaxi應用程式內推出「街車付款」功能，乘客只需預先將其Mastercard信用卡綁定至HKTaxi，便可使用in-app付款功能。

為了迎合本地消費者對電子支付的需求，Mastercard宣布將於HKTaxi應用程式內推出「街車付款」功能，成為全港首個為街頭截車提供in-app 電子付款功能的預約的士應用程式。

【電子支付】疫下電子支付發展　網上用Click to Pay支付毋須輸入密碼
 
乘客只需預先將其Mastercard信用卡綁定至HKTaxi，便可使用in-app付款功能，無須每次輸入付款資料。當抵達目的地後，只需完成數個步驟便可付款：
 
1.    開啟HKTaxi並選擇「街車付款」功能
2.    在首次使用服務時，選擇用作繳交車資的信用卡
3.    等候系統自動配對所乘的士的車牌號碼及司機姓氏
4.    確認資料；如有關資料不正確，可再次選擇或自行輸入車牌號碼
5.    查閱及確認由司機輸入的車資
6.    確定車資後，按「確認付款」；或按需要再作修改
7.    付款後便可在付款紀錄中查閱付款詳情、車牌號碼及司機姓氏
 
香港的士乘客對電子支付的需求正不斷增長，自信用卡付款功能推出以來，HKTaxi已處理了超過300萬筆信用卡交易，交易額超過4億港元。HKTaxi 聯合創辦人Kay Lui表示，「街車付款」服務讓市民既能方便地在街上截車，又能享用到電子付款服務，至今已有近 30,000 名司機接受 HKTaxi 電子付款。
 
綁定信用卡　可獲優惠券
 
由即日起至3月31日，Mastercard持卡人凡成功登記並綁定其信用卡至HKTaxi，即可獲贈價值港幣15元的 「街車付款」優惠券乙張，供其首次使用「街車付款」服務，並以Mastercard信用卡付款之用。乘客在優惠期內每次使用新推出的付款功能並以Mastercard信用卡付款，更可賺取相等於該車程車資6% 的 Taxi Dollars回贈。

【疫市營商】疫情加速數碼化　業務轉型增　去年下半年併購估值激烈

【消費優惠】小米年貨節低至7折　直播答問題可贏智能手機手錶

責任編輯：蘇穎琪

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