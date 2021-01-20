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【零售寒冬】Burberry上季可比門店銷售額跌9% 惟亞太地區升11%

股市 15:52 2021/01/20

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Burberry（博柏利集團）公布，截至去年12月26日止第三財季，零售收入按年跌4%。

Burberry（博柏利集團）公布，截至去年12月26日止第三財季，零售收入按年跌4%，按固定滙率跌5%，可比門店銷售額跌9%，但數碼渠道正價銷售額增長超 50%，其中中國內地實現三位數增長。

I.T所有員工首4月放14日無薪假，詳看【下一頁】

Burberry指，零售可比門店銷售額下降，主因按計劃減少減價活動和銷售點遊客量減少，抵消了高個位數的正價銷售額增長。季內，遊客減少及門店因疫情而關閉，導致歐洲、中東、印度和非洲地區銷售額下降37%，美洲地區亦下降8%。

不過，亞太地區的可比門店銷售額錄得11%的增長，當中，中國內地取得高雙位數增長，韓國也有約10%的增長。

博柏利集團行政總裁Marco Gobbetti表示，新的年輕客戶群及現有客戶對集團的系列和傳播反應不俗，所以正價銷售額實現了強勁增長，也按計劃減少了減價活動，而且集團的本地化計劃和數碼能力推動市場的增長。儘管受新冠疫情影響，短期前景仍不明朗，但待疫情放緩時，集團完全有能力快馬加鞭、全速前進。

相關文章：Burberry與騰訊合作 於內地設首間社交零售店

【阿里巴巴】高鑫零售收購盒小馬餘下51%股權　代價2550萬人幣

編輯：袁諾曦

零售 疫情
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