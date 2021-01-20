Tesla招募新血　專門解決Elon Musk公關災難？

▲ 近日Tesla終在招聘網站上宣布，計劃招募新血，集中火力維護馬斯克的Twitter帳號，處理網絡負面評論。

Tesla創辦人兼總裁馬斯克（Elon Musk）無論工作日的白天還是夜深人靜，他都活躍於Twitter。而馬斯克在Twitter上的言論一直都相當驚人，甚至多次惹出禍，需由公關解決問題。惟去年底Tesla卻一反常態，解散美國公關部門，令外界一頭霧水。近日Tesla終在招聘網站上宣布，計劃招募新血，集中火力維護馬斯克的Twitter帳號，處理網絡負面評論。

【社交媒體移民潮】職場轉用Signal宜先考慮實用性 人力資源專家：社交媒體工具預咗無私隱保障

【Tesla】唔洗再連藍牙！傳Tesla將整合蘋果、亞馬遜串流音樂服務

近日美國商業網站Business Insider發現，Tesla正在招聘一個可遙距工作的職位，並名為「能源支援專家（Energy Support Specialist）」。Twitter用戶Jay Boller發現，該職位的任務除了處理各種客戶問題外，更需要以批判性思維，管理CEO（即馬斯克）的社交媒體並回報流程。

▲ Twitter用戶Jay Boller發現，能源客戶支援專家的任務除了處理各種客戶問題外，更需要以批判性思維，管理CEO（即馬斯克）的社交媒體並回報流程。（Jay Boller Twitter截圖）

據報道指，這份工作的聘請要求相當寬鬆，除了需要「團隊精神」外，只需要在客服中心工作一年或以上、或同等經驗就可達到Tesla的標準。

不過要處理馬斯克的社交媒體並不容易。主要負責報道Tesla的Electrek記者表示，工作5年期間，觀察到Tesla的公關是一個相當艱難的角色。主要是Tesla比其他汽車製造商，受到更多媒體的關注。

而且Tesla的公關多年來一直在努力糾正媒體的錯誤資訊，並創建公關內容。但同時，馬斯克卻又經常因報道而感到憤怒。因此相信，若是次要申請「能源客戶支援專家」專家一職，該名申請者都必須要有強大的心臟。

【Tesla】今年交付50萬輛車可望達標？馬斯克：員工要全力以赴

責任編輯：曾曉汶