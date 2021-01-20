【輝瑞疫苗】以色列研究：逾60歲長者接種首劑有效率僅33%

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快新冠疫苗接種進度。為了讓更多國民接種新冠疫苗，英國等多個國家均推遲第2劑新冠疫苗接種時間。但以色列有研究指，若60歲以上長者只接種首劑輝瑞（Pfizer）疫苗，輝瑞疫苗有效率僅為33%，遠低於當初藥廠聲稱首劑輝瑞疫苗可達52%的有效率。

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以色列研究表示，英國推遲接種第2劑新冠疫苗的時間，會導致只接種首劑疫苗的高齡及長期病患群體，感染新冠病毒的風險高於預期。

世衛（WHO）顧問兼研究負責人巴利奇（Ran Balicer）指，研究邀請20萬已接種首劑輝瑞疫苗的60歲以上人士，與未接種疫苗、年齡相同的對照組別作比較。研究團隊發現已接種者於接種首劑14天後，疫苗有效率為33%。上述數字遠低於輝瑞當初公布的52%、及英國專家曾宣稱的89%。

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研究團隊認為，英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI） 推遲第2劑疫苗接種時間最多3個月，或會導致60歲以上長者及身體狀況脆弱人士的感染風險提升。

巴利奇表示，以色列至今有約25%人口已經接種輝瑞疫苗，按人口比例計算領先全球。當中75%為60歲以上人士。而以色列正遵循輝瑞的指引，於21日內為國民接種第2劑輝瑞疫苗，確保疫苗可提供足夠的有效率。

責任編輯：郭麗明