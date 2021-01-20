【周大調富格曲@iM網欄】Victor Pikayzen 提琴藝術的珠穆朗瑪峰

教與學，都是一份緣。留學期間，在朋友介紹下，認識了俄羅斯傳奇小提琴家 Victor Pikayzen。 多次參加他教授的大師班，獲益良多。

第一次拜訪 Pikayzen 是參加瑞士 Sion Académie 的小提琴大師班。從德國美因茨 （Mainz）乘火車出發，車程約七小時。車程不短，但比飛莫斯科跟 Pikayzen 上課，安排上簡單了許多。大清早出發，到達時已經是下午。先到音樂學院辦理手續，入住學校預先安排的學生宿舍。

瑞士小鎮 Sion 人口稀少，只有三萬多。瑞士有四種官方語言，Sion 屬於法文區。小鎮為瑞士最古老的城鎮之一，有七千多年歷史。暑假期間，街上有不少遊客。山上有一部建於1434年的管風琴，是世界上最古老而仍然用於演奏的管風琴。山下的音樂學院 Tibor Varga Music Academy 亦享負盛名。當地舉辦的 Tibor Varga 國際小提琴比賽，每屆均吸引了世界各地的年青小提琴家，大師班亦多在比賽期間舉辦。

▲ Sion, Switzerland

▲ 建於1434年的管風琴

大師班上的學生來自世界各地，大家本來互不相識，但都為 Pikayzen 而聚首於這古老小鎮。Pikayzen 生於音樂世家，父親為基輔（Kiev）歌劇院樂團首席，母親為鋼琴家。自小已表現出驚人的音樂天賦，後來更成為著名小提琴家 David Oistrakh 的入室弟子，在其門下習琴達十四年之久。期間，多次於世界大賽中獲奬，包括 Jan Kubelik Competition，Concours Reine Elisabeth Brussels，Long-Thibaud Competition，Tchaikovsky Competition 及 Paganini Competition。成績裴然，是國寶級藝術家。縱使 Pikayzen 的音樂造藝得到多個國際大賽的肯定，但他很少到歐美演出或灌錄唱片，認識他的人亦不多。

多年來，俄羅斯孕育出一代又一代的小提琴家，究竟俄羅斯學派是怎樣一回事？拜訪 Pikayzen 之前，聽過他的錄音，的確驚為天人。技巧高超，音色純美真摯。跟如此巨匠習琴，要不少勇氣。Pikayzen 雖然貴為國寶級人物，為人卻低調謙厚，對學生亦非常友善。當然，與他相比，一般學生的技藝跟他還相差好一段距離，但他都耐心教導。對音樂藝術，他有一種脫俗的認真和堅持。無論是技術或演繹，任何瑕疵皆不能接受，亦從不妥協。從他身上親身體驗到俄羅斯學派的嚴謹，對真理的追求。看著 Pikayzen 的演奏，猶如看見了提琴藝術的珠穆朗瑪峰。

俄羅斯學派以嚴厲見稱，圈內流傳着一個鋼琴家與軍官的故事。相傳一位年輕鋼琴家於比賽中勝出，獲邀與樂團合演。採排時，不知何故，鋼琴獨奏樂段彈錯了好幾次。樂團指揮為一名軍官，絕不好惹，突然從腰後拔出配槍：「年青人，給我再彈一次！」。語畢，全曲一氣呵成，獨奏精確無誤，樂團準時收工。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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