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【疫市營商】疫情加速數碼化　業務轉型增　去年下半年併購估值激烈

商業 16:50 2021/01/20

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普華永道（PwC）最新分析報告指出，併購估值在2020 年下半年仍出現增長。

 新冠肺炎疫情對全球經濟產生影響，然而，普華永道（PwC）最新分析報告指出，併購估值在2020 年下半年仍出現增長，很多數碼或技術資產的競爭激烈，推動全球交易。

【中小企】中小企去年12月業務狀況轉差　飲食業動向指數跌至７月以來低位

普華永道最新的全球併購行業趨勢 (Global M&A Industry Trends) 分析報告顯示，2020年下半年交易數量增長18%，交易價值增長 94%。下半年較高的交易價值部分是因為巨額交易有所增加，即超過 50 億美元的交易。總體而言，2020年下半年共宣佈 56 項大型交易，而在上半年則宣佈 27 項。

2020 年下半年，技術和電訊子行業的交易量和交易額增長最快，其中技術交易量增長 34%，而交易額增長 118%。單靠三筆電訊巨額交易，電訊交易量已顯示 15% 增長，而交易價值則顯著增長差不多 300%。 

美洲的交易額增幅最大

從區域來看，在 2020年上半年至下半年之間，美洲的交易量錄20%增長；歐洲、中東和非洲地區的交易量增長 17%，而亞太區的交易量增長 17%。美洲的交易額增幅最大，超過 200%，主要是因為下半年出現了一些重要的大型交易。

普華永道全球交易行業負責人兼普華永道美國合夥人 Brian Levy 表示，疫情加速數碼化和業務轉型即時成為當務之急，而併購是實現這項目標的最快方法，可為正確的交易創造高度競爭的格局。

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責任編輯：蘇穎琪

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