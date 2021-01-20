【阿里巴巴9988】馬雲現身！相隔近3個月首露面 帶動阿里巴巴股價飆升

馬雲現身了！

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲在公眾眼前消失了近3個月，惹來外界不同的揣測，既擔心他的去向，更擔心旗下的阿里巴巴王國將何去何從。不過，今日隨着馬雲透過視像會議形式出席教師頒獎活動，與全國100名鄉村教師在網上見面，終於令大家放下心頭大石。而且他還在視像會議中表明：「待疫情過去後再跟大家見面！」

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馬雲還表示，在過去一段時間他和同事一直在學習和思考，更加堅定全身心投入教育公益的想法，認為教育，特別是鄉村教育關係重大。其實近年馬雲一直醉心公益事務，更自2015年起 馬雲公益基金會定於每年臘八節(即農曆十二月初八)，會在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲都會到場頒獎，惟今年受疫情影響，頒獎典禮由綫下改為綫上，今年馬雲亦一如以往沒有失場！

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此為馬雲自去年10月出席上海外灘金融演講批評內地金融監管制度後，首次再展現於人前，加上期間螞蟻集團上市觸礁，均令金融界大為震驚，引發市場對他行蹤的猜測。

馬雲露面更刺激阿里巴巴股價大幅飆升，最高升近11%見270元，收市升8.5%報265元，不再讓這幾天持續棒升的騰訊（00700）獨領風騷。

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▼重溫一下馬雲當日說了甚麼:

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記者：張以正