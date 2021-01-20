【阿里巴巴9988】「天貓香港」打造香港網購平台 誓要與本地網購一哥HKTVmall掀起一場龍爭虎鬥？　

今日關於阿里巴巴（09988）的消息，除了是公司創辦人馬雲相隔近3個月後現真身，另一邊廂阿里巴巴公布，計劃增設本地商業對消費者(B2C)服務的「天貓香港」現正開始招商，並於數月內上綫。公司認為，基於淘寶香港站現有的電商經驗，期望協助本地商家快捷高效開店，並直接為本地消費者提供客戶服務及物流等服務。

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天貓香港現正廣泛邀請中外品牌及各大小商家進駐，涵蓋的種類包括美妝、服飾、家電等，未來將會在淘寶手機應程式內登場，消費者在手機淘寶點選香港地區，可切換至天貓香港瀏覽眾多品牌及商品，並進入商戶的天貓香港店選購。

眼見天貓如此舉措，對消費者當然是好事，起碼多一個選擇，不過亦令人聯想到天貓誓要搶攻香港市場，跟本地網購一哥香港電視（01137）旗下HKTVmall決一高下。

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記者：張以正