  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (三) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣定期存款】虛銀減人民幣存息 無懼中資行兩連加

Hot Talk 15:29 2021/01/20

分享：

人民幣頭寸今早稍為緊絀，招商永隆加短存息，但亦有虛銀減息。

人民幣定期存款的減息浪，新近蔓延至虛擬銀行，富融銀行(Fusion Bank)剛減3個月及一年存息0.1厘，現時3個月的人幣定存新息率報2.1厘，一年期則為2.2厘。不過，傳統銀行卻加人幣定存息，有中資行更兩連加，招商永隆調升3個月人幣定存年息，至2.2厘。不過，專家預料，銀行多數暫採觀望，緊盯美國總統換屆，拜登新政對華策略等，遂忠告追息族較宜先開立短存。

3個月人幣存息最高2.3厘，不同銀行條款可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +15
    +14

單以3個月短存作比併，早前南商已追趕降息浪，但仍以2.3厘膺高息王，招商永隆的2.2厘緊接其後。至於只以虛擬銀行較量，即使富融剛下調存息，惟以2.1厘跑贏兩間競敵。

人幣存款1個月期存息更高，詳情可看【下一頁

此外，參考財資市場公會今早（1月20日）的定價盤，3個月離岸人民幣拆息報2.7厘，反映冠絕全城的同期存息2.3厘，並未蝕本搶存。另方面，人幣頭寸稍呈偏緊，金管局的100億元人民幣日間回購協議的流動性安排，外電的數據顯示，今早已動用九成額度。

展望後市，星展香港研究部中國首席經濟師梁兆基指，人民幣經歷急升後，料首季稍為回調，事實上，近期的升幅已放緩，相信有關方面暫毋須干預滙價的漲勢。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關文章：【人民幣定期存款】中資大行減人幣息 半年存期成重災區

【港元定期存款】大額定存更低息　預示銀行水浸勁

 

記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

最新專欄文章 更多

【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
2021/01/06
【人民幣定期存款】中資行新推10厘人幣定存息 硬撼滙豐新年第一擊
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
2021/01/04
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】天星1年人幣定存息加至2.2厘 虛銀硬撼外資行
2020/10/29
【人民幣定期存款】天星1年人幣定存息加至2.2厘 虛銀硬撼外資行
【人民幣定期存款】外資行爆人幣定存搶客戰 印度銀行人幣存息加至2.35厘
2020/09/01
【人民幣定期存款】外資行爆人幣定存搶客戰 印度銀行人幣存息加至2.35厘
【人民幣定期存款】港銀頻加人幣定存息 一年滙息總回報冀逾5厘
2020/08/24
【人民幣定期存款】港銀頻加人幣定存息 一年滙息總回報冀逾5厘
外滙 人民幣 富融銀行 南洋商業銀行 人民幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【港股市況】馬雲現身阿里巴巴抽升一成　恒生指數午後升逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【北水資金】內地不問價追港股ETF？　港股100ETF昨日漲停、今日跌停
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）