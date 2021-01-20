【人民幣定期存款】虛銀減人民幣存息 無懼中資行兩連加

▲ 人民幣頭寸今早稍為緊絀，招商永隆加短存息，但亦有虛銀減息。

人民幣定期存款的減息浪，新近蔓延至虛擬銀行，富融銀行(Fusion Bank)剛減3個月及一年存息0.1厘，現時3個月的人幣定存新息率報2.1厘，一年期則為2.2厘。不過，傳統銀行卻加人幣定存息，有中資行更兩連加，招商永隆調升3個月人幣定存年息，至2.2厘。不過，專家預料，銀行多數暫採觀望，緊盯美國總統換屆，拜登新政對華策略等，遂忠告追息族較宜先開立短存。

3個月人幣存息最高2.3厘，不同銀行條款可按下圖了解

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單以3個月短存作比併，早前南商已追趕降息浪，但仍以2.3厘膺高息王，招商永隆的2.2厘緊接其後。至於只以虛擬銀行較量，即使富融剛下調存息，惟以2.1厘跑贏兩間競敵。

人幣存款1個月期存息更高，詳情可看【下一頁】

此外，參考財資市場公會今早（1月20日）的定價盤，3個月離岸人民幣拆息報2.7厘，反映冠絕全城的同期存息2.3厘，並未蝕本搶存。另方面，人幣頭寸稍呈偏緊，金管局的100億元人民幣日間回購協議的流動性安排，外電的數據顯示，今早已動用九成額度。

展望後市，星展香港研究部中國首席經濟師梁兆基指，人民幣經歷急升後，料首季稍為回調，事實上，近期的升幅已放緩，相信有關方面暫毋須干預滙價的漲勢。

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記者：曾桂芬

責任编輯：梁智豪