  • 19°C
香港時間 : 2021120日 (三) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【方圓公關人生@iM網欄】續談Whatsapp企業及公關危機  通訊軟件市場競爭白熱化  鹿死誰手？

名人薈萃 17:26 2021/01/20

分享：

Whatsapp私隱政策風波繼續高潮迭起，新私隱條款引起市場不滿而出現「轉會潮」，受全球輿論壓力影響（只是其中一個原因罷了），Whatsapp官方終於表態暫緩3個月強制實施新條款，聲稱可讓用戶有充分時間了解新條款及私隱政策，釋除公眾疑慮云云；而暫緩執行除了可以換來丁點時間想想拆炸彈方法之外，實在想不出拖字訣對事件有任何好處。

官方以為拖延策略可以緩和市場情緒，殊不知有研究專家繼續起底，印度獨立資安研究人員發現Whatsapp用戶的電話號碼竟在Google的搜尋結果中出現，事件相信與用戶使用Whatsapp桌面版程式或網頁版有關。翻查紀錄，其實問題早於去年2月已經發生過，共有多達47萬條私人群組連結出現在Google的搜索結果中，而當時Whatsapp亦承認錯誤並宣稱已解決問題，官方表示網頁版的所有頁面都加入「noindex」標籤，Google理應不會收集有關資料，但今次再度爆出類同的負面消息，殺傷力屬核彈級，等同間接證明有關問題從來未有解決，Whatsapp誠信破產。而Whatsapp、Google以及Facebook，都未有就事件作出任何回應。

不過與此同時，你以為Whatsapp競爭對手Signal、Telegram等「較安全」的通訊軟件就會輕輕鬆鬆跑出？商業世界是詭秘不可預測的，連深受市場歡迎，一直標榜安全加密，活躍使用者高達5億的Telegram，近日竟又爆出被安全研究人員發現其鄰近（People Nearby）功能出現位置追蹤漏洞，用家或可被精準定位。面對漏洞，Telegram同樣未能就問題及市場質疑回應，官方開發者僅表示現階段沒有修正相關功能的計劃，這樣一來，Whatsapp的危機又「緩和」了不少。

在網絡主導的商業大數據時代，數據、私隱、資料就是金錢與價值，轉會不能徹底解決私隱問題，因為網絡世界並沒有「安全」，只有「相對安全」，估計通訊軟件及網絡私隱問題仍然會持續沸騰一段時間。

疫情下的2020年，網絡突顯了成為溝通空間的重要性，無論工作以至日常生活都需要適應活在網絡世界裏，保護私隱及網絡安全要求亦愈來愈高。可能私隱太重要，也可能通訊市場利益龐大，這個案即使科技巨頭都未能很好地以公關手法積極處理及面對，自然未能減低對企業對市場的傷害。

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

更多方圓公關人生@周子龍的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

最新專欄文章 更多

【方圓公關人生@iM網欄】危機意識薄弱 公關手法拙劣 企業訊息混亂　品牌、信譽可毀於一旦
2021/01/15
【方圓公關人生@iM網欄】危機意識薄弱 公關手法拙劣 企業訊息混亂　品牌、信譽可毀於一旦
【方圓公關人生@iM網欄】是活在幻變不息的歲月裡　2021年的「變」與「不變」
2021/01/06
【方圓公關人生@iM網欄】是活在幻變不息的歲月裡　2021年的「變」與「不變」
【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想（續） 後疫症世代的投資者關係工作
2020/12/29
【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想（續） 後疫症世代的投資者關係工作
【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想 商業模式虛實兼備令企業估值飛天？
2020/12/22
【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想 商業模式虛實兼備令企業估值飛天？
【方圓公關人生@iM網欄】破壞VS創新 探討暗黑公關術的操作
2020/12/01
【方圓公關人生@iM網欄】破壞VS創新 探討暗黑公關術的操作

上一篇文章

【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】Victor Pikayzen 提琴藝術的珠穆朗瑪峰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易