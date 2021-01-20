【方圓公關人生@iM網欄】續談Whatsapp企業及公關危機  通訊軟件市場競爭白熱化  鹿死誰手？

Whatsapp私隱政策風波繼續高潮迭起，新私隱條款引起市場不滿而出現「轉會潮」，受全球輿論壓力影響（只是其中一個原因罷了），Whatsapp官方終於表態暫緩3個月強制實施新條款，聲稱可讓用戶有充分時間了解新條款及私隱政策，釋除公眾疑慮云云；而暫緩執行除了可以換來丁點時間想想拆炸彈方法之外，實在想不出拖字訣對事件有任何好處。



官方以為拖延策略可以緩和市場情緒，殊不知有研究專家繼續起底，印度獨立資安研究人員發現Whatsapp用戶的電話號碼竟在Google的搜尋結果中出現，事件相信與用戶使用Whatsapp桌面版程式或網頁版有關。翻查紀錄，其實問題早於去年2月已經發生過，共有多達47萬條私人群組連結出現在Google的搜索結果中，而當時Whatsapp亦承認錯誤並宣稱已解決問題，官方表示網頁版的所有頁面都加入「noindex」標籤，Google理應不會收集有關資料，但今次再度爆出類同的負面消息，殺傷力屬核彈級，等同間接證明有關問題從來未有解決，Whatsapp誠信破產。而Whatsapp、Google以及Facebook，都未有就事件作出任何回應。



不過與此同時，你以為Whatsapp競爭對手Signal、Telegram等「較安全」的通訊軟件就會輕輕鬆鬆跑出？商業世界是詭秘不可預測的，連深受市場歡迎，一直標榜安全加密，活躍使用者高達5億的Telegram，近日竟又爆出被安全研究人員發現其鄰近（People Nearby）功能出現位置追蹤漏洞，用家或可被精準定位。面對漏洞，Telegram同樣未能就問題及市場質疑回應，官方開發者僅表示現階段沒有修正相關功能的計劃，這樣一來，Whatsapp的危機又「緩和」了不少。



在網絡主導的商業大數據時代，數據、私隱、資料就是金錢與價值，轉會不能徹底解決私隱問題，因為網絡世界並沒有「安全」，只有「相對安全」，估計通訊軟件及網絡私隱問題仍然會持續沸騰一段時間。



疫情下的2020年，網絡突顯了成為溝通空間的重要性，無論工作以至日常生活都需要適應活在網絡世界裏，保護私隱及網絡安全要求亦愈來愈高。可能私隱太重要，也可能通訊市場利益龐大，這個案即使科技巨頭都未能很好地以公關手法積極處理及面對，自然未能減低對企業對市場的傷害。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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