【農曆新年】海之戀商場推日韓為食買物祭　消費300元免費享環球美食

▲ 荃灣OP Mall海之戀商場即日起至2月28日，帶來「日韓為食買物祭 – 新年篇」，即日於商場內消費滿300元，可免費享用環球美食。（海之戀商場提供圖片）

疫情下無法去旅行，加上農曆新年將至，荃灣OP Mall海之戀商場即日起至2月28日，帶來「日韓為食買物祭 – 新年篇」，與日本吉祥物AMABIE打造紅粉菲菲許願樹打卡位，並精選10間全新食肆商戶的特色小食及菜式，即日於商場內消費滿300元，可免費享用環球美食。

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第一期（1月23及24日、30日及31日）精選餐廳及小食包括brotzeit傳統德國麵團配肉丸、花斑茶社黑糖珍珠奶茶、enjoy Appolo北海道赤肉蜜瓜雪糕、the coconut斑蘭葉包雞等，而第二期（2月6及7日、20及21日、27及28日）則包括Châteraisé京都宇治抹茶軟雪糕、八月堂精選可頌、洪瑞珍特色三文治等。

此外，於推廣期2月1日至28日內，憑電子貨幣消費發票成功登記會員積分，首名累積最高消費金額的CHILL Club會員，即可獲得時尚家居禮品套裝一份，包括Bruno、My Home & HYGGE等現金券，總值1萬元。

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責任編輯：朱悅瀅