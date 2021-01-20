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【大行報告】大行料港鐵每股派息維持穩定 目標價上調至最高51元

股樓投資 15:14 2021/01/20

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港鐵（00066）日前發盈警，預計去年取得淨虧損約46億元至50億元，不過美銀及花旗發表報告稱，公司的業務及財務狀況穩健，預期公司會維持穩定的每股派息。美銀重申港鐵「買入」評級，將目標價由48元上調至51元；花旗予其「買入」評級，目標價46.5元；高盛亦對其維持「買入」評級，目標價48元。港鐵最新跌逾3%，報43.85元。

各大行予港鐵的評級及目標價一覽：

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美銀報告指，雖然港鐵發盈警，但其2020財年的核心盈利約58億元，勝於該行預期，主要是受到好過預期的經常性業務所帶動，而物業盈利取得55億元，亦略勝於該行預期的52億元。該行預期港鐵在未來5年將會在物業發展上取得強勁盈利，已將公司2020至22財年的盈利預測上調6%至27%，以反映去年度的上升趨勢。

該行表示，雖然港鐵2020財年盈利減少，但基於其強勁的資產負債表，該行預期港鐵會維持穩定的每股派息，另公司最近推出大圍站上蓋項目「柏傲莊」、即將推售的日出康城項目「LP10」及黃竹坑項目，預料將為其帶來可見的盈利前景。該行又認為，由於乘客量減少令鐵路營運，在2020年度成為核心盈利的主要壓力，並造成租金收入業務取得虧損，因此若疫苗被廣泛應用，港鐵的鐵路營運將會是主要的受惠者。

延伸閱讀 【港股追蹤】港鐵發盈警 料去年虧損48億元 中午跌近3.5%【下一頁

花旗指出，對港鐵發盈警並不感到意外，管理層認為儘管公司發盈利預警，但以港鐵的鐵路和物業業務來看，公司財務狀況仍然穩健。該行相信管理層將有可能維持集團的當前股息政策水平。該行下調港鐵去年純利預測28%，以反映盈利預警因素，表示會待公司3月公布去年業績時，並將重新審視對港鐵2021至2022財年的盈利預測、目標價和評級。

高盛表示，港鐵每月的數據已經顯示，去年10至11月客量雖有少許回升，但直至年底客量仍然是下跌，但該行預計疫情後，鐵路及車站商業等業務將可以快速回升，主要受惠於本地消費及訪港旅客。 該行又相信，疫情不會影響到港鐵作為獨家鐵路經營者的長期定位，本地需求恢復只屬時間問題，社交距離措施放寬及跨境交通恢復，均將是估值重估的催化劑。

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記者：溫藹紅

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