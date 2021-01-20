  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (三) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普在位四年　台灣股市急飈9成成全球最大贏家

股市 15:13 2021/01/20

分享：

特朗普在位四年，對中國採取強硬措施，尤其強硬打壓中國科技發展。

美國總統特朗普卸任在即。特朗普在位四年，對中國採取強硬措施，尤其強硬打壓中國科技發展，這意外惠及台灣，令台灣成為全球最佳股市。

Apple Car傳用優化版A12 Bionic　料台積電代工【下一頁】

根據彭博統計，自特朗普2017年1月20日就職至今，台灣加權指數（Taiex）依照美元計算漲幅達到驚人的92%，是彭博追蹤的93個全球指數中表現最好的，遠遠超過MSCI所有國家世界指數的53%。佔台灣加權指數近2/3的台積電（台：2330；美：TSM）在特朗普執政期間依照美元計算暴漲近300%。

特朗普試圖阻礙中國建立國內芯片產業的計劃，更將中芯國際 （00981） 列入制裁名單，鞏固台積電在全球芯片製造領先的態勢。另外，在新冠肺炎疫情大流行期間，市場對智能手機和電腦的需求增加，促使全球芯片短缺，這也進一步為台積電帶來豐厚的收益。

彭博估計，特朗普政府任期屆滿後，台灣股市和台積電的前景仍然樂觀的。

相關文章：

【台積電TSMC】台積電第四季多賺23%勝預期　美股早段升10%破頂（第二版）

ASM太平洋飈逾一成料受惠台積電大增資本開支　花旗升目標價至130元

編輯：吳敏芳

 

中芯國際（00981） 特朗普 疫情 制裁 台灣 中國 美國 台積電 智能手機 晶片

上一篇文章

【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？

下一篇文章

【迪士尼】迪士尼砍高層花紅 CEO人工10年來最低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【北水資金】北水不問價買港股ETF？　「港股通50」ETF漲停、溢價逾一成（第二版）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【限聚令延長】社交距離措施延長7日至下周三、指定檢測範圍擴至深水埗　今日新增56宗確診個案
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌86點低水114點　中概股熱炒騰訊音樂升21%（不斷更新）
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股