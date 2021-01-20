特朗普在位四年　台灣股市急飈9成成全球最大贏家

▲ 特朗普在位四年，對中國採取強硬措施，尤其強硬打壓中國科技發展。

美國總統特朗普卸任在即。特朗普在位四年，對中國採取強硬措施，尤其強硬打壓中國科技發展，這意外惠及台灣，令台灣成為全球最佳股市。

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根據彭博統計，自特朗普2017年1月20日就職至今，台灣加權指數（Taiex）依照美元計算漲幅達到驚人的92%，是彭博追蹤的93個全球指數中表現最好的，遠遠超過MSCI所有國家世界指數的53%。佔台灣加權指數近2/3的台積電（台：2330；美：TSM）在特朗普執政期間依照美元計算暴漲近300%。

特朗普試圖阻礙中國建立國內芯片產業的計劃，更將中芯國際 （00981） 列入制裁名單，鞏固台積電在全球芯片製造領先的態勢。另外，在新冠肺炎疫情大流行期間，市場對智能手機和電腦的需求增加，促使全球芯片短缺，這也進一步為台積電帶來豐厚的收益。

彭博估計，特朗普政府任期屆滿後，台灣股市和台積電的前景仍然樂觀的。

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編輯：吳敏芳