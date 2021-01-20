  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (三) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】投資初哥深信磚頭穩陣又保值　花逾300萬買天水圍細價居屋　代理：租金回報料約3厘

股樓投資 15:26 2021/01/20

分享：

疫情肆虐，影響環球經濟，美國聯儲局帶頭減息，以及大規模量寬放水，在此情況下，部分投資者選擇買樓保值，有代理說，居屋入場門檻低，尤其受投資新手歡迎。

中原陳思麗說，天水圍天麗苑錄得投資客入市個案，成交單位為中層10室，實用面積213平方呎，自由市場叫價330萬元，放盤不足一星期，速獲投資客洽購，終以325萬元易手，實用呎價15,258元。代理續說，買家是投資新手，今次是首次買樓投資，認為此舉一來收取穩定租金，二來有助資產增值，而居屋銀碼細，回報不俗，故購入上址投資。

參考同類單位市值租金，即以每月約7,000至8,000元計，預計上址租金回報率約2.6厘至3厘。資料顯示，原業主於2014年以190萬元（自由市場價）買入單位，現帳面賺135萬元，物業期內升值71%。

見單位有靚裝修　「90後」上車客為求買得到　不惜追價搶盤【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【樓市熱話】唔靠父母好難上車？　網民大批時下年輕人不願捱苦【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【二手樓價】低市價、高價成交齊現　中原：料CCL升幅或擴大
2021/01/15
【二手樓價】低市價、高價成交齊現　中原：料CCL升幅或擴大
【樓市現象】樓市再熱新盤收票旺場 買家入市信心大增 二手屋苑週末預約睇樓量連升三周
2021/01/16
【樓市現象】樓市再熱新盤收票旺場 買家入市信心大增 二手屋苑週末預約睇樓量連升三周
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
2021/01/19
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
見單位有靚裝修　「90後」上車客為求買得到　不惜追價搶盤
2021/01/19
見單位有靚裝修　「90後」上車客為求買得到　不惜追價搶盤
【樓市現象】業主趕移民 杏花邨3房則王「割愛價」970萬沽出 代理：港島東低水之選
今日
【樓市現象】業主趕移民 杏花邨3房則王「割愛價」970萬沽出 代理：港島東低水之選
二手市場 居屋 天水圍 天麗苑

下一篇文章

【大行報告】大行料港鐵每股派息維持穩定 目標價上調至最高51元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股