【買樓理財】投資初哥深信磚頭穩陣又保值　花逾300萬買天水圍細價居屋　代理：租金回報料約3厘

疫情肆虐，影響環球經濟，美國聯儲局帶頭減息，以及大規模量寬放水，在此情況下，部分投資者選擇買樓保值，有代理說，居屋入場門檻低，尤其受投資新手歡迎。

中原陳思麗說，天水圍天麗苑錄得投資客入市個案，成交單位為中層10室，實用面積213平方呎，自由市場叫價330萬元，放盤不足一星期，速獲投資客洽購，終以325萬元易手，實用呎價15,258元。代理續說，買家是投資新手，今次是首次買樓投資，認為此舉一來收取穩定租金，二來有助資產增值，而居屋銀碼細，回報不俗，故購入上址投資。

參考同類單位市值租金，即以每月約7,000至8,000元計，預計上址租金回報率約2.6厘至3厘。資料顯示，原業主於2014年以190萬元（自由市場價）買入單位，現帳面賺135萬元，物業期內升值71%。

見單位有靚裝修 「90後」上車客為求買得到 不惜追價搶盤【下一頁】

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