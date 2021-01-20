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【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？

新經濟追蹤 15:17 2021/01/20

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阿里巴巴（09988）今日（20日）宣佈，擬計劃在淘寶手機應用程式推出「天貓香港」，並將於數月內上線。

阿里巴巴 （09988） 今日（20日）宣佈，擬計劃在淘寶手機應用程式推出「天貓香港」，並將於數月內上線，期望以天貓香港品牌為打進香港電商市場，為消費者提供服務，與現有「淘寶香港」分工。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，儘管香港的商場及線下購物服務十分完善，但他認為現時香港仍有很大的發展空間。

陳子堅稱，由於淘寶本身多年來已在積累大量客戶基礎，預期天貓香港定位主要為消費者提供本地或在本地發展的中外品牌商品，而淘寶香港則重點為香港消費者提供來自內地的中小商戶商品為主。

香港電視 （01137） 經營HKTVmall去年商品交易額大爆發，王維基多次強調，HKTVmall 近5、6年間投資物流、倉儲、派送等基建，其他平台要追上非易事。

天貓擬重點開拓海外市場，詳情可看﹕【下一頁】

現時天貓香港正在邀請中外品牌及其他中小商家進駐。天貓香港推出後，消費者將可在淘寶香港站界面切換到「天貓香港」界面，從而進行選購。

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編輯﹕賴奕羚

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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