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【吉利汽車】花旗：吉利與騰訊合作可提升長期競爭力　予目標價57.9元及買入評級

股市 14:55 2021/01/20

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花旗報告指，吉利與騰訊合作可提升公司長期競爭力。

吉利汽車 （00175） 與騰訊 （00700） 達成戰略合作，股價造好，今早急彈9%，現升6%，新造33.95元。花旗發報告指，相信此次合作將增強吉利長期競爭力。該行又稱，吉利在一周內，先後宣布將與百度（美：BIDU）、富士康、騰訊合作，認為合作為吉利提供多樣選擇，並創造更多商機，為數字化汽車行業做好充分準備。予目標價57.9元及「買入」評級。

吉利結盟騰訊，合作開發智能座艙詳情【下一頁】

花旗表示，吉利與騰訊此次合作將增強公司的長期競爭力，在快速數字化的世界中，吉利越來越重視自動駕駛，同時加強公司ESG的價值。

花旗表示，吉利與富豪（Volvo）於今年首季啟動併購活動前，預計該公司進一步宣布更多戰略夥伴關係。即使現階段尚未能夠量化具體的影響，但鑒於富士康、蘋果（美：AAPL）、百度、騰訊、Waymo、富豪和奔馳（Mercedes）帶來的額外需求，預計有助於吉利與富豪合作的新型專用電動汽車平台PMA，至2025年上調其新能源汽車銷售51.3萬輛的預測。

該行稱，相信吉利的先進技術及研發周期加快，已經成功吸引互聯網巨頭、希望迅速進入汽車行業的新企業。

相關文章：

【吉利汽車】吉利：一發力超越新勢力很容易　SEA首款電動車Zero甚麼樣子？（圖集）

【吉利汽車】吉利澄清：百度與吉利母企合作生產智能車、不涉上市公司（第二版）

編輯：陳華

港股 騰訊控股（00700） 吉利汽車（00175） 百度（美：BIDU） 自動駕駛 蘋果（Apple，美：AAPL）

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