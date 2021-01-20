【疫市開店】Outback旗下品牌Aussie Grill進駐中環　設2層高旗艦店

受疫情影響，經濟大受打擊，核心地段吉舖湧現。不過亦有品牌視之為擴充版圖的好機會，Outback Steakhouse旗下品牌「Aussie Grill by Outback」將會疫市進駐中環黃金地段。

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Outback在2019年引入Aussie Grill至香港，在葵芳新都會廣場開設香港首間分店。現又再於1月30日開設中環旗艦店，選址位於皇后大道中丶雲咸街及德己立街交界的娛樂行。Aussie Grill中環旗艦店更樓高兩層，地下設計為外賣專區，而一樓發中庭則是堂食用餐區。

Aussie Grill以往亦提供各類型便捷高質的大眾化餐飲，包括招牌漢堡丶牛扒丶小食至輕食如早餐丶沙律丶三文治及甜品等。而中環旗艦店更特別推出全新輕食，由每天早上8時起在外賣專區AG Café供應，選擇包括湯品丶沙律丶三文治丶意粉及咖啡，迎合上班一族需求。

Aussie Grill亦有一系列嶄新設計的美食，包括「敢食脆蝦牛肉芝士漢堡」、新興植物肉設計的「狂野脆洋蔥植物肉漢堡」，及全新亮相的「迷你牛奶咖啡窩夫杯」等。

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責任編輯：葉泳珊