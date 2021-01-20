【拜登就職】特朗普發表告別演說　隻字未提拜登

候任總統拜登（Joe Biden）即將於本周三（20日）宣示就職後正式入主白宮，在此之前，美國總統特朗普（Donald Trump）周二（19日）於白宮發表了告別演說，並祝願新政府能夠成功維護美國的安全與繁榮。不過在特朗普近20分鐘的演說中，卻未曾提及拜登。

特朗普在視頻演說中再次譴責本月6日發生在國會山莊暴亂，指所有美國人都感到震驚，並重申絕不能容忍政治暴力。他還呼籲，全體美國人民比以往任何時期都更加需要統一的價值觀，跨越黨派之間的對立，塑造共同的命運。

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他還讚揚自己任內的政績，包括包括大規模減税方案、刪減影響美國就業的法律法規、重修貿易協定、退出「可怕的」跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（Trans-Pacific Partnership）和「不可能實現的」巴黎氣候協定、取代北美自由貿易協定、任命三名最高法院大法官，以及最快速度研發新冠疫苗等。

在演說的尾聲，特朗普似乎暗示了自己未來的方向，他表示：「現在，當我準備於周三中午將權力轉交給新政府時，我想讓你們知道，我們發起的運動才剛剛開始。」他早前已經表示，不會如慣例一般參加下任總統的就職典禮。

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