【港鐵66】高盛：港鐵盈警屬預期之內　看好疫情消退後可快速復甦

▲ 高盛指，港鐵盈利已處於非常低水平，相信疫情不會影響港鐵的長期鐵路營運商壟斷地位。

港鐵 （00066） 周二發盈警，預期去年淨虧損48億元。券商高盛指，港鐵核心盈利約58億元，與該行估計相若，對盈警並不意外，因其月度數據已反映乘客量下降，但只要疫情遠去，以港鐵的本土消費覆蓋度之廣，訪港旅客的倚賴度也不高，看好港鐵業務可快速復甦。

高盛指，港鐵盈利已處於非常低水平，相信疫情不會影響港鐵的長期鐵路營運商壟斷地位，本土需求恢復只是時間問題。「當社交距離限制放寬，中港重啟通關，未來數月港鐵股價或會出現估值重估。」

港鐵去年盈警詳情【下一頁】

港鐵為沙中綫撥備14億元，高盛認為，雖然政府拒絕額外支付沙中綫項目的管理費用，但相信不會對港鐵的沙中綫工程構成重大影響，估計港鐵無需再為沙中綫進行進一步的撥備。

港鐵本周六開始可用二維碼乘車【下一頁】

高盛稱，港鐵去年下半年出現33億元的估值重估虧損，意味估值較上半年低約3%，跌幅較上半年為低，反映租賃壓力下降。港鐵管理層亦表示，德福廣場第二期及將軍澳PopCorn 2的租金收入有上升。

高盛維持港鐵「買入」評級，目標價48元，因港鐵是壟斷的鐵路營運商，也是本港土地供應商之一。

相關文章：【香港疫情】港鐵增至20個車站派樣本包自動派發機（設地點一覽）

相關文章：【港鐵服務】港鐵今年10個周日停駛旺角東至紅磡站 首兩次為1月10日、2月21日

編輯：陳韻妍