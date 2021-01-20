【北水資金】內地不問價追港股ETF？　港股100ETF昨日漲停、今日跌停

▲ 內地掛牌的港股ETF經昨日大漲偏離NAV後，今日明顯回吐。

港股通北水近期加快購入港股，淨流入金額不斷創出新高，內地掛牌的港股ETF成追捧對象，個別以港股為主題的ETF昨日升幅遠超港股大市，ETF價格較資產淨值（NAV）溢價擘至一成以上，隨內地官媒提及ETF溢價風險，今日明顯回吐。

今年新發行的華泰柏瑞中證港股通50ETF（滬：513550）昨日一度升停板，今日回吐近7%，港股通50ETF最新較資產淨值溢價回落至2.7%。

港股100ETF（滬：513900）昨日同樣漲停，今日掉頭跌停，全日跌9.88%，報1.232元人民幣。

ETF大多以購追縱指數的成份股，以複製指數表現為投資目標。由於ETF同時設有申購、贖回單位的一手市場，當二手交易市場偏離資產淨值，會為機構帶來以現貨換ETF的套戥空間，令價格趨回NAV價值，令ETF溢價或折讓維持相對較低水平。

今日內地首5大跌幅ETF都屬於港股ETF。

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編輯：麥德銘