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【特朗普卸任】特赦前國師班農等73人 但無自己份

環球政治 15:46 2021/01/20

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特朗普於任期屆滿前宣佈特赦多人，包括前顧問班農。

現任美國總統特朗普卸任在即，外界關注特朗普於任期屆滿前的特赦名單。特朗普於任期屆滿前宣佈特赦多人，包括前顧問班農、底特律前市長基爾帕特里克等73人，但特赦名單並不包括特朗普自己。

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白宮周三（20日）公布特赦名單，特朗普（Donald Trump）於卸任前特赦73人，同時為70人減免刑期。

當中，被視為國師的白宮前首席戰略顧問班農（Steve Bannon），今次特赦備受矚目，他早前被控涉及一宗挪用邊境圍牆眾籌捐款的案件。美媒指，特朗普於公布前數小時内才正式決定特赦班農，顧問周二也曾認為班農不會獲得特朗普特赦。

除了班農外，兩名饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）及布萊克（Kodak Black）、底特律前市長基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick）、特朗普競選活動前主要籌款人布羅伊迪（Elliott Broidy）等多人都獲特赦。

根據白宮發布的名單，特朗普並未如外界早前猜測，提前特赦自己、女兒伊萬卡（Ivanka Trump）、女婿庫什納（Jared Kushner）等家人及其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

責任編輯：鄭錦玲

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