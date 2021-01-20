【港股追蹤】雷蛇發盈喜 料去年收益大增四成 今股價急升近一成

雷蛇（01337）公布截至2020年12月31日的財政年度，集團收益增長超出預期，料至少按年增40%。雷蛇的硬件、軟件及服務生態系統均有增長。雷蛇全日升7.9%，報2.6元，成交2.9億元。

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在硬件方面，周邊設備及電腦系統的新產品的銷售都獲得極度正面的評價；並且集團的遊戲周邊設備業務維持在美國、歐洲、亞太區及中國市場的領先地位，同時由競爭對手取得重大市場份額。另外，雷蛇的電腦系統業務在美國高端遊戲手提電腦市場保持領先地位，同時在美國以外的新市場擴張市場份額。

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軟件及服務方面，Razer Gold及Razer Fintech的總支付交易規模都錄得強勁的按年增長。因周邊設備的利潤率改善及較高利潤率的服務業務的貢獻增加，推動毛利率持續改善。而持續控制酌情支出及提升生產力亦使經營開支管理持續改善。

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