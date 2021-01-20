【拜登就職】Snapchat新濾鏡　民眾可在家參加拜登就職典禮

▲ 拜登團隊近日在社交媒體Snapchat上，推出一款Snapchat濾鏡，讓民眾在家中也可以參加就職活動。

美國候任總統拜登將於當地時間周三（20日）宣誓就職，惟本屆就職典禮與過往的形式極為不同，在新冠肺炎疫情及政局不穩的情況下，就職典禮被迫大規模縮減，民眾也無法出席觀禮。為彌補民眾，拜登團隊近日在社交媒體Snapchat上，推出一款Snapchat濾鏡，讓民眾在家中也可以參加就職活動。

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拜登團隊宣布，鑑於華盛頓特區在國會暴亂後被封鎖，加上疫情肆虐避免人群聚集，過去動輒百萬人觀禮的盛大場面將不復以往。總統就職委員會數碼總監Christian Tom表示，今年盼以創新的、有創意的工具讓民眾參與就職典禮，確保每個人的安全。

▲ 當用戶切換到後置鏡頭時，將會看到拜登的大屏幕。（網上圖片）

為了讓民眾可以安全參與活動，拜登團隊在Snapchat上推出全新濾鏡，讓用戶可在國會大廈背景前自拍。當用戶切換到後置鏡頭時，將會看到拜登的大屏幕。報道指，這款濾鏡將會同時直播就職典禮。

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責任編輯：曾曉汶