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【iMoney GIFTaway】送港鐵商場「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝乙套

理財智慧 18:30 2021/01/20

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【iMoney GIFTaway】送港鐵商場「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝乙套

名額30份

iMoney訂戶優先

今個新年，港鐵公司旗下8大商場將於1月22日至2月11日推出「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝，結合時尚典雅春花、幻彩多變花蝶及充滿中國色彩的設計元素，設有開合式立體特別版及標準版，每套共8封新年利是封，只需登記成為MTR Mobile App用戶，於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、連理街、杏花新城、綠楊坊及Citylink以1,000 MTR分即可換領利是封乙套(共8封)。

「花開蝶舞．門迎喜慶」利是封套裝設計美輪美奐，除了以多種喜慶顏色及賀年圖案作設計外，利是封的開合式3D立體特別版實屬當中的設計亮點，打開不同造型的開合位，亦寓意著打開給對方的祝福，藉此傳遞新年祝福，為對方祈求新一年福祿齊來。

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://bit.ly/3bWx09c

截止日期﹕2021年1月25日（下午2時正）


^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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