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【股市走勢】瑞銀財管料亞股表現優於美股　看好四大科技主題

股市 13:58 2021/01/20

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瑞銀財管料亞股表現優於美股

港股表現理想，瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭表示，香港經濟正在復甦，但仍落後於亞洲地區，令港股市場的吸引力增加。她指，由於內地募資多，流動性充裕下，預期北水會持續流入港股，並主要集中於H股股票。

美團獲摩通大手調升目標價至450元，看【下一頁】

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘表示，近期股市已大幅攀升，施德銘指，股市估值回升，預期盈利穩健增長下，偏好股票多於債券，同時，拜登上場後會有更多空間，中美、歐美局勢將會緩和，加上政策上可預測性更高，整體市場風險將會減低。

陳敏蘭相信，今年亞洲股票將會優於美國股票，根據過往10年表現，美股的估值已經變得昂貴，雖然亞洲股票近期也造好，但仍大幅落後，看好MSCI中國，惟給予MSCI香港「低配」。

瑞士百達資管黃思遠指，全球資金將流向港股及其他新興市場，看【下一頁】

施德銘指，過去周期股跑輸大市，認為投資組合上擁有周期股元素重要，另外，亦看好結構性趨勢相關元素，包括5G、金融科技、綠色科技及醫療科技。

陳敏蘭認為，互聯網板塊處於落後，皆因監管風險已反映、而且未來20%至25%的增長可持續，看好中資互聯網股。投資主題上，除了互聯網，也推薦5G、半導體及支付相關主題。

相關文章：【阿里巴巴】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴升近5%

【港股市況】國信程嘉偉：資金面、基本面及拜登就職三大因素推動　恒指進入「尋頂」之旅

編輯：袁諾曦

港股 美股 股票 Fintech 醫療科技 5G 財富及資產管理 瑞銀
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