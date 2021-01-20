【大行點睇】花旗首予藥明生物「買入」評級　指公司為內地生物科技市場代表

花旗發表研究報告，首予藥明生物(02269)「買入」評級，目標價130元，認為藥明生物是投資內地增長中的生物科技市場的代表。該行稱其在2019年內地生物製劑外包市場市佔達80%高踞榜首，其客戶包括數家內地核心生物科技企業。在全球生物製劑外包市場而言，公司2019年市佔5.1%排名第三。

2021至2022年間，藥明生物客戶將推出更多產品，料提振公司醫藥定造生產(CMO)收入，包括基石藥業(02616) 旗下PD-L1。另外，藥明生物旗下Wuxi Vaccines與一家領先疫苗公司訂立未來20年的CMO合約，總值30億美元，料2022年起帶來收入貢獻。Wuxi Vaccines並與全球10大藥廠訂立9個月新冠疫苗原料藥供應協議，涉1.5億美元，可額外延長六個月，另涉1.5億美元；疫苗相關業務料屬公司重要增長動力。涉及新冠服務訂單價值共達5.28億美元。



該行料藥明生物2020年至2022年純利分別13.46億、20.6億及29.03億元人民幣，對應各年每股攤薄盈測32.9、50.4及71.1分人民幣，按年增長分別29.9%、53.1%及41%。

其他大行亦一致看好該股，以下是大行評級及目標價：

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