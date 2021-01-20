  • 21°C
香港時間 : 2021120日 (三) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】花旗首予藥明生物「買入」評級　指公司為內地生物科技市場代表

股樓投資 14:48 2021/01/20

分享：

花旗發表研究報告，首予藥明生物(02269)「買入」評級，目標價130元，認為藥明生物是投資內地增長中的生物科技市場的代表。該行稱其在2019年內地生物製劑外包市場市佔達80%高踞榜首，其客戶包括數家內地核心生物科技企業。在全球生物製劑外包市場而言，公司2019年市佔5.1%排名第三。

2021至2022年間，藥明生物客戶將推出更多產品，料提振公司醫藥定造生產(CMO)收入，包括基石藥業(02616) 旗下PD-L1。另外，藥明生物旗下Wuxi Vaccines與一家領先疫苗公司訂立未來20年的CMO合約，總值30億美元，料2022年起帶來收入貢獻。Wuxi Vaccines並與全球10大藥廠訂立9個月新冠疫苗原料藥供應協議，涉1.5億美元，可額外延長六個月，另涉1.5億美元；疫苗相關業務料屬公司重要增長動力。涉及新冠服務訂單價值共達5.28億美元。

該行料藥明生物2020年至2022年純利分別13.46億、20.6億及29.03億元人民幣，對應各年每股攤薄盈測32.9、50.4及71.1分人民幣，按年增長分別29.9%、53.1%及41%。

其他大行亦一致看好該股，以下是大行評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

上一篇文章

【大行點睇】瑞銀首予滔博「買入」評線　指其潛力未完全反映

下一篇文章

【北水湧港】英大證券首席經濟學家李大霄　南下資金並非烏合之眾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【美股焦點】Cathie Wood推太空探索ETF「ARKX」　5大股份有望中選
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知