【香港疫情】銀行收緊防疫措施 滙豐、恒生、工銀亞洲等指定九龍分行停業

▲ 滙豐彌敦道分行及卓越理財中心即日起暫停服務，直至另行通知。

社區防疫措施再度延長，再有銀行因應疫情關閉分行。工銀亞洲觀塘分行明日（22日）起暫停服務，恒生銀行最新也宣布，油麻地分行明日起暫停營業。而滙豐宣布，彌敦道分行及卓越理財中心即日起暫停服務，直至另行通知。中銀香港 （02388） 、集友銀行、上商早前亦分別有分行停業。

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工銀亞洲公布，由明天（22日）起，其位於觀塘鱷魚恤中心一樓5號和6號舖的觀塘分行將暫停服務，直至另行通知。

滙豐表示，因應現時疫情不斷變化，為客戶提供銀行服務的同時亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。滙豐將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。

另有3間銀行亦因應疫情關閉個別分行。中銀香港宣布，因應社區疫情最新發展，位於 新寶廣場1樓的佐敦道分行 ，1月20日起停業至另行通知。

集友銀行 油麻地分行 1月20日起停業，直至另行通知。其他分行服務時間維持調整至周一至周五，上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，直至另行通知。

上商位於 新寶廣場地下的佐敦道分行 ，1月19日起暫停營業，直至另行通知。

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編輯：趙穎妍