【香港疫情】中銀觀塘廣場分行1員工確診　滙豐、恒生指定分行停業（不斷更新）

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【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期 後者向歐盟交付量大減6成
社區防疫措施再度延長，再有銀行因應疫情關閉分行。中銀香港（02388）觀塘廣場分行有員工確診，周一（25日）起開始暫停營業。另外，恒生、滙豐等銀行，先後宣布指定九龍區分行停業。另外，工銀亞洲觀塘分行恢復營業。
中銀香港觀塘廣場分行1員工確診｜詳見【下一頁】
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恒生銀行油麻地分行暫停營業。
滙豐油麻地卓越理財中心、彌敦道分行及卓越理財中心即日起暫停服務，直至另行通知。
中銀香港位於新寶廣場1樓的佐敦道分行，1月20日起停業至另行通知。
工銀亞洲觀塘分行1月25日起恢復營業；西九龍站個人理財中心繼續暫停服務。全線分行及個人理財中心周一至周五的營業時間繼續調整為上午9時至下午4時，周六的營業時間則為上午9時至中午12時。
另外，工銀亞洲屯門分行及全線個人理財中心維持星期六不營業。
集友銀行油麻地分行1月20日起停業，直至另行通知。其他分行服務時間維持調整至周一至周五，上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，直至另行通知。
上商位於新寶廣場地下的佐敦道分行，1月19日起暫停營業，直至另行通知。
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編輯：趙穎妍