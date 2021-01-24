【香港疫情】中銀觀塘廣場分行1員工確診　滙豐、恒生指定分行停業（不斷更新）

▲ 滙豐彌敦道分行及卓越理財中心即日起暫停服務，直至另行通知。

社區防疫措施再度延長，再有銀行因應疫情關閉分行。中銀香港（02388）觀塘廣場分行有員工確診，周一（25日）起開始暫停營業。另外，恒生、滙豐等銀行，先後宣布指定九龍區分行停業。另外，工銀亞洲觀塘分行恢復營業。

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恒生銀行 油麻地分行 暫停營業。

滙豐 油麻地卓越理財中心、彌敦道分行及卓越理財中心 即日起暫停服務，直至另行通知。

中銀香港位於 新寶廣場1樓的佐敦道分行 ，1月20日起停業至另行通知。

工銀亞洲 觀塘分行 1月25日起恢復營業；西九龍站個人理財中心繼續暫停服務。全線分行及個人理財中心周一至周五的營業時間繼續調整為上午9時至下午4時，周六的營業時間則為上午9時至中午12時。

另外，工銀亞洲 屯門分行 及 全線個人理財中心 維持星期六不營業。

集友銀行 油麻地分行 1月20日起停業，直至另行通知。其他分行服務時間維持調整至周一至周五，上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，直至另行通知。

上商位於 新寶廣場地下的佐敦道分行 ，1月19日起暫停營業，直至另行通知。

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編輯：趙穎妍