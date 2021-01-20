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【SaaS】建銀國際看好iClick的企業解決方案急速增長　調升目標價逾五成

股市 13:40 2021/01/20

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建銀國際指，iClick正逐步豐富其產品組合，開拓新市場，以及擴充其夥伴網絡。

市場熱炒SaaS點，美國上市的愛點擊iClick（美：ICLK）連日急升。建銀國際指，iClick正乘數字轉型之勢，以多元化營銷解決方案來擴充業務規模，其以SaaS為基礎的企業解決方案急速增長，因此大幅調高iClick目標價，由11.79美元，升53%至18美元，維持「跑贏大市」評級。

微盟破頂，券商點睇？【下一頁】

建銀國際指，線上營銷解決方案是iClick的穩定盈利來源，第三季貢獻總收益87%，目前iClick正通過新興營銷管道開發新營銷解決方案，包括多渠道網絡、網紅營銷及短片，以實現更佳的規模經濟及盈利能力，相信推出新營銷形式為iClick計劃的核心，旨在把握大客戶廣告於本地市場的復甦，預期營銷解決方案收益於2020年及2021年分別增長18%及17%。

騰訊推進SaaS業務【下一頁】

該行又指，iClick正逐步豐富其產品組合，開拓新市場，以及擴充其夥伴網絡，尤其為透過推出其新標準SaaS平台iSCRM，以整合微信、微信小程序及企業微信的所有特點。其次，iClick透過與騰訊 （00700） 國際業務集團就提供智能SaaS解決方案發展夥伴關係，開拓主要亞太區市場。第三，iClick與騰訊雲及騰訊文旅合作推出以SaaS為基礎的內容推薦平台，以開拓旅遊經營分部，預期iClick以SaaS為基礎的企業解決方案於2020年及2021年分別增長165%及94%增長。

相關文章：【SaaS】花旗：金蝶去年下半年業務有改善　看好金蝶是SaaS雲業務行業整合贏家

 

編輯：陳韻妍

美股 愛點擊（iClick，美：ICLK） 美國 騰訊 目標價 SaaS

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