【新股IPO】快手科技1024重現螞蟻認購熱潮？　券商備近2000億孖展、滙豐出手1500億

▲ 券商開始為快手上市準備孖展額度，滙豐也加入孖展戰團

「短視頻第一股」快手科技 （新上市編號：01024） 周二（26日）起招股，有望成為2020年以來香港最大型IPO集資。券商認為，快手科技勢必熱爆全城，年初即預留孖展額度，幾乎等同去年阿里巴巴旗下螞蟻集團IPO招股的部署。統計多家券商部署，券商合共為快手科技預留孖展1,900億元。另外，滙豐銀行 （00005） 宣布為快手科技IPO，向個人客戶預留超過1,500億元孖展，孖展息率最低為0.8厘。

快手孖展最新認購情況，可見【下一頁】

拆解快手業務三大亮點，可見【下一頁】

快手屬同股不同權，更多業務須知可見【下一頁】

快手招股書重點

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

滙豐宣布，已為個人客戶預留超過1,500億元孖展。新股認購貸款金額300萬元以上，年息0.80厘；認購貸款金額300萬元或以下，年息1.00厘。每一個貸款申請最低貸款額為10萬元；最高貸款金額為1億元。

參考螞蟻集團IPO情況，滙豐當時先預留1000億元孖展，最後增加至1500億元，當時創出滙豐IPO申請宗數及貸款的紀錄，惟最終螞蟻集團上市告吹。滙豐最新出手與螞蟻IPO相似，但當時年利率均可低至0.48厘。

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬稱，預計快手預留500億元的孖展額度；輝立表示，該行目前預計為快手預留250億孖展額度。不過，孖展額度要視乎銀行是否能夠有充足資金給予該公司。息率方面，仍有待明早銀行的息率，保證耀才孖展息率是同業最低水平。

富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉表示，目前還未確定為快手預留的具體孖展金額，但最少預備300億元的孖展額度。

信誠證券聯席董事張智威稱，該行目前預計為快手預留300億至400億孖展額度。另外，凱基證券稱，為快手預留150億元孖展額度。

快手點講美國制裁風險？【下一頁】

大華繼顯表示，該行目前預計為快手預留200億孖展額度；英皇表示為快手預留100億元孖展額度。

華盛就快手招股推出優惠活動，若邀請一定的人數可減免新股融資認購手續費。【詳情】

英皇證券表示，以現金方式認購新股均一律免手續費，於今年1月11日至6月30開戶的新客可獲贈5萬元額度任抽快手或諾輝健康免息【詳情】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？ 認購快手科技IPO五大不可不知

【新股IPO】快手、B站招股前 內地投資者港股開戶申請激增

編輯：陳華