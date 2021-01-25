【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額

▲ 券商開始為快手上市準備孖展額度。

「短視頻第一股」快手科技 （新上市編號：01024） 即將打響本港今年大型新股頭炮，落實周二（26日）招股。快手科技引入10名基石投資者，每股招股價介乎105元至115元，每手100股，意味快手科技入場費達11615.89元。券商認為快手科技勢必熱爆全城，現在開始為快手科技招股作準備，預留孖展額度。統計多家券商統計，合共為快手科技預留孖展1900億元。

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快手未上市，估值先急升【下一頁】

快手招股書重點

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耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬稱，預計快手預留500億元的孖展額度；輝立表示，該行目前預計為快手預留250億孖展額度。

認購快手IPO前五大不可不知【下一頁】

富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉表示，目前還未確定為快手預留的具體孖展金額，但最少預備300億元的孖展額度。

信誠證券聯席董事張智威稱，該行目前預計為快手預留300億至400億孖展額度。另外，凱基證券稱，為快手預留150億元孖展額度。

快手點講美國制裁風險？【下一頁】

大華繼顯表示，該行目前預計為快手預留200億孖展額度；英皇表示為快手預留100億元孖展額度。

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編輯：陳華