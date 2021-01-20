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【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1200億元孖展額

新股IPO 15:51 2021/01/20

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券商開始為快手上市準備孖展額度。

「短視頻第一股」快手科技即將打響本港今年大型新股頭炮，市傳快手科技最快下周二（26日）招股，擬集資390億元。券商認為快手科技勢必熱爆全城，現在開始為快手下周招股作準備，預留孖展額度。統計多家券商統計，合共為快手預留孖展1200億元。

早前市場消息指，快手擬發行4.159億股， 招股價上限約93港元，每手50股，一手入場費4650元。

快手未上市，估值先急升【下一頁】

快手招股書重點

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耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬稱，預計快手預留500億元的融資額度。

富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉表示，目前還未確定為快手預留的具體孖展金額，但最少預備200億元的孖展額度。

信誠證券聯席董事張智威稱，該行目前預計為快手預留150億孖展額度。另外，凱基證券稱，為快手預留150億元孖展額度。

大華繼顯表示，該行目前預計為快手預留200億孖展額度。

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編輯：陳華

港股 孖展 IPO
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