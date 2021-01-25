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【新股IPO】快手科技周二招股　券商暫預留近2000億元孖展額

新股IPO 12:18 2021/01/25

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券商開始為快手上市準備孖展額度。

「短視頻第一股」快手科技 （新上市編號：01024） 即將打響本港今年大型新股頭炮，快手科技周二（26日）招股。引入10名基石投資者的快手科技每股招股價介乎105元至115元，每手100股，意味快手入場費達11615.89元。券商認為快手科技勢必熱爆全城，現在開始為快手下周招股作準備，預留孖展額度。統計多家券商統計，合共為快手預留孖展1900億元。

拆解快手業務三大亮點【下一頁】

快手未上市，估值先急升【下一頁】

快手招股書重點

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耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬稱，預計快手預留500億元的孖展額度；輝立表示，該行目前預計為快手預留250億孖展額度。

認購快手IPO前五大不可不知【下一頁】

富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉表示，目前還未確定為快手預留的具體孖展金額，但最少預備300億元的孖展額度。

信誠證券聯席董事張智威稱，該行目前預計為快手預留300億至400億孖展額度。另外，凱基證券稱，為快手預留150億元孖展額度。

快手點講美國制裁風險？【下一頁】

大華繼顯表示，該行目前預計為快手預留200億孖展額度；英皇表示為快手預留100億元孖展額度。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】快手、B站招股前　內地投資者港股開戶申請激增

 

編輯：陳華

港股 快手科技（01024） 孖展 IPO

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【新股IPO】快手1024招股在即、招股價105至115元　一文看清本周有哪些新股登場（附名單）
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