【微軟新品】微軟推出Surface Pro 7+商務版　售$7,288起

▲ 微軟（Microsoft）日前針對商務使用需求，推出以去年登場的Surface Pro 7為基礎、名為Surface Pro 7+強化版本。

在新冠肺炎疫情爆發後，遠距工作或混合辦公環境已成為新常態。微軟（Microsoft）日前針對商務使用需求，推出以去年登場的Surface Pro 7為基礎、名為Surface Pro 7+強化版本，即日起於香港開售。

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Microsoft Surface市場策略總經理Lindsay Myers今（20日）在傳媒線上發布會上提到，新冠肺炎疫情促使全球工作環境迅速轉變。惟目前仍有不少企業在推動混合工作模式及保持員工生產力時會遇到困難，如：員工在家工作室Wi-Fi絡不穩定、面對更為複雜及針對性更強的網絡攻擊、以及儲存資料管理等。

▲ Microsoft Surface市場策略總經理Lindsay Myers今（20日）在傳媒線上發布會上提到，目前仍有不少企業在推動混合工作模式及保持員工生產力時會遇到困難。（線上發佈會截圖）

針對相關需要，微軟日前推出Surface Pro 7+，採用最新第11代Intel Core處理器，處理效能比Surface Pro 7提升2.1倍，續航力最長可達15小時。同時，Surface Pro 7+除了Wi-Fi版本外，也因應用家在家中工作或學習時Wi-Fi頻寬有限，新增LTE Advanced版，用家可選用LTE網絡，減少「搶Wi-Fi」的情況。

至於面對更為複雜及針對性更強的網絡攻擊，Surface Pro 7+商務版首次提供了從開機就有的Windows增強硬件安全功能。在首次啟動時，裝置便會自動連接雲端平台以進行管理和更新程序，無需IT人員親自進行任何安裝工作，有助於保護個人資料，並防止惡意程式和供應鏈的攻擊。

▲ Surface Pro 7+商務版也搭載了可拆卸式固態硬碟來保存資料。（Microsoft圖片）

除此之外，Surface Pro 7+商務版也搭載了可拆卸式固態硬碟來保存資料。此功能與微軟 BitLocker保護功能相互結合，使用家可以在裝置發生問題時尚可儲存資料。

售價方面，商務版LTE-A版售價為9,388港元起，而WiFi版售價為7,288港元起，即日起於香港開售。

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責任編輯：曾曉汶