【無障礙功能】FB、IG藉AI生成圖片描述　提供細節助視障用戶找相

▲ Facebook的AI技術升級後，可以將圖像的數據、內容轉換成文字，自動生成描述，未來將幫助視障用戶更快地找到圖片。

據外媒《Tech Crunch》報道，社交平台Facebook、Instagram日前改進系統，將人工智能（AI）技術升級，讓每張發布在Facebook、Instagram上的圖片都會有一個由圖像分析AI生成的細節描述，以切合視障用戶需要，在未來將幫助他們更快地找到圖片。

過往圖片描述一般需要靠手動輸入添加，而該AI升級後，可以將圖像的數據、內容轉換成文字，自動生成描述。例如是對照圖片，生成「一個人和田野裡的一匹馬」、「船上的一隻狗」得，助了解圖像的內容。

報道指，更新後功能將首先在Facebook上進行測試，並稍後在Instagram上推出。用戶只要在Android被的Facebook App中長按照片，或在iOS中在圖片的「自定義操作」便可試用功能。不過估計該功能僅限美國地區推出，不會在其他國家同時推出。

【機器學習】網絡瘋傳Google翻譯出錯 唯獨錯譯China breaks promise為「中國信守諾言」

【WhatsApp爭議】WhatsApp再爆私隱洩漏問題 Google搜尋結果出現用戶個人電話號碼

Facebook在2016年建立了自動轉換文本系統後，團隊再進行不同改進，包括提升速度、提供更詳細內容。而今次更新就可以根據需求生成更詳細的描述，系統識別的項目及概念比原本多出10倍，現有約1200個。

更新後描述中將包含了更多的細節，例如過往僅表示「兩個人在建築物旁」，現在則會是「兩個人在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）旁的自拍」。

【網絡安全】Facebook控告Chrome擴充程式開發商 涉暗中搜括用戶資料

責任編輯：張寶燕