【拜登就職】彭斯不去特朗普告別儀式 寧賀拜登就職

美國候任總統拜登(Joe Biden)當地時間周三(20日)正式就職,美國現任副總統彭斯(Mike Pence)透過辦公室宣佈。將出席拜登在華盛頓國會山莊的就職典禮。但據報由於行程上出現困難,彭斯不會出席特朗普同日舉行的告別儀式。

周三當日將有兩埸大型儀式,特朗普的告別儀式將會在當地周三早上8時,於馬里蘭州(Maryland)安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)舉行。至於拜登在華盛頓國會山莊舉行的就職典禮,則在當地周三中午12時開始。

彭斯透過辦公室公布周三的行程安排,列出彭斯當日只出席拜登的就職典禮,未有列出特朗普的告別儀式。外媒引述消息人士指,基於「物流困難」(logistical challenges),彭斯難以同時參與兩場儀式,不會出席特朗普的告別儀式。

據悉,特朗普已邀請其支持者及前政府官員出席告別儀式,他在較早前已表明拒絕出席拜登就職典禮,預料會乘坐總統直升機前往佛羅里達州的海湖莊園。拜登對於特朗普拒絕出席就職典禮的決定表示歡迎,認為特朗普的決定是「二人難得有共識的事情」(one of the few things he and I have ever agreed on)。

